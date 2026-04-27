27 Апреля 2026 21:15
Рашад Садыхов: "Хотим завершить чемпионат на четвертом месте"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыхов прокомментировал ничью в матче 29-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу с "Туран-Товузом".

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что его команда сумела переломить ход встречи после неудачного начала.

"Игра для нас началась хорошо. Мы создали хороший момент, но не смогли его реализовать. Затем соперник забил со стандарта. После 35-й минуты нам удалось выровнять игру. Во втором тайме добавили в скорости и активности в атаке. После того как сравняли счет, у нас были еще шансы. В целом, набрать одно очко после 0:1 в Товузе - это хороший результат", - заявил Садыхов.

Также наставник оценил борьбу за еврокубки и цели команды на сезон.

"В чемпионате идет напряженная борьба, еще ничего не решено. Мы хотим завершить лигу на четвертом месте. Параллельно нас ждет финал, где соперником будет "Сабах", и неизвестно, удастся ли выиграть кубок. Постараемся сделать все возможное", - подчеркнул он.

İdman.Biz
