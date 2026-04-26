Премьер-лига Азербайджана: "Шамахы" примет "Кяпаз"

В 29-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана состоится матч между "Шамахы" и "Кяпаз".

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет 26 апреля на городском стадионе Шамахы и начнется в 16:00.

Перед игрой "Шамахы" занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. "Кяпаз" располагается на десятой позиции с 21 баллом.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рашадом Ахмедовым. Ему будут помогать Зейнал Зейналов и Гюльнура Акберзаде, четвертым судьей назначен Камран Алиев. За систему VAR отвечает Эмин Алиев, ассистент VAR - Ингилаб Мамедов.