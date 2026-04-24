Президент ПФЛ Азербайджана перенес очередную операцию

Президент Профессиональной футбольной лиги Азербайджана (ПФЛ) Эльхан Самедов вновь перенес операцию после ранее полученных травм.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на report.az, глава ПФЛ был прооперирован на ноге, и операция прошла успешно. По словам директора по медиа и маркетингу организации Санана Абдуллаева, Самедов сможет вернуться к работе уже с 27 апреля.

Напомним, что травмы были получены в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 декабря 2023 года на участке дороги Евлах–Агдам–Лачын, проходящем через территорию Агдамского района. Автомобиль марки Mercedes Vito под управлением жителя Баку Расима Гафарлы, следовавший в направлении города Ханкенди, потерял управление и врезался в дорожный знак.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили Эльхан Самедов, вице-президент Аслан Шахгельдиев, исполнительный директор Заур Гаджи-Магеррамов, директор по медиа и маркетингу Санан Абдуллаев, технический и спортивный директор Эльгиз Аббасов, а также водитель Расим Гафарлы. После происшествия Самедов уже перенес несколько операций.