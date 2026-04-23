Глава Судейского комитета АФФА разобрал спорные моменты матча между "Сабахом" и "Карабахом" - ВИДЕО

23 Апреля 2026 19:33
Председатель Судейского комитета АФФА Рагим Гасанов прокомментировал спорные эпизоды в матче полуфинала Кубка Азербайджана между "Сабахом" и "Карабахом".

Как сообщает İdman.Biz, эксперт подтвердил, что главный арбитр принял верные решения в спорных моментах.

Гасанов отметил, что красная карточка, показанная вратарю "Карабаха" Матеушу Кохальски, была абсолютно обоснованной.

Глава Судейского комитета также подчеркнул, что в эпизоде в концовке встречи пенальти не было.

Напомним, что матч завершился победой "Сабаха" со счетом 2:1. Главным арбитром встречи был Раван Хамзазаде.

