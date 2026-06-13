"Туран Товуз" близок к подписанию бывшего вратаря "Зенита"

"Туран Товуз" усиливает состав новым голкипером.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolxeber.az, клуб из Товуза близок к подписанию российского вратаря Егора Бабурина.

Ожидается, что в ближайшее время с 32-летним футболистом будет заключен официальный контракт.

Последний сезон Бабурин провел в составе представителя Первой лиги России - клуба "Волга" (Ульяновск), за который сыграл 11 матчей.

За свою карьеру опытный голкипер также выступал за "Зенит", "Рубин", "Ростов", "Краснодар" и московское "Торпедо". Кроме того, на его счету пять матчей в составе молодежной сборной России (U21).