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"Сабах" подписал бразильского защитника

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июня 2026 00:04
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"Сабах" подписал бразильского защитника

Футбольный клуб "Сабах" продолжает работу на трансферном рынке и объявил о подписании нового футболиста.

Как сообщает İdman.Biz, состав бакинского клуба пополнил бразильский центральный защитник Жуниор Эривалдо Алмейда.

С 26-летним футболистом подписан контракт сроком на три года. В "Сабах" Алмейда перешел из португальского "Маритиму", за который выступал с 2024 года.

За время своей карьеры защитник также защищал цвета бразильских клубов "Новоризонтино", "Катандува" и "Вотупорангенсе", а в Европе играл за португальскую "Эштрелу Амадору".

В "Сабахе" рассчитывают, что опытный центрбек поможет команде в решении задач в новом сезоне.

İdman.Biz
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