"Сабах" подписал бразильского защитника

Футбольный клуб "Сабах" продолжает работу на трансферном рынке и объявил о подписании нового футболиста.
Как сообщает İdman.Biz, состав бакинского клуба пополнил бразильский центральный защитник Жуниор Эривалдо Алмейда.
С 26-летним футболистом подписан контракт сроком на три года. В "Сабах" Алмейда перешел из португальского "Маритиму", за который выступал с 2024 года.
За время своей карьеры защитник также защищал цвета бразильских клубов "Новоризонтино", "Катандува" и "Вотупорангенсе", а в Европе играл за португальскую "Эштрелу Амадору".
В "Сабахе" рассчитывают, что опытный центрбек поможет команде в решении задач в новом сезоне.