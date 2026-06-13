"Сабах" подписал бразильского защитника

Футбольный клуб "Сабах" продолжает работу на трансферном рынке и объявил о подписании нового футболиста.

Как сообщает İdman.Biz, состав бакинского клуба пополнил бразильский центральный защитник Жуниор Эривалдо Алмейда.

С 26-летним футболистом подписан контракт сроком на три года. В "Сабах" Алмейда перешел из португальского "Маритиму", за который выступал с 2024 года.

За время своей карьеры защитник также защищал цвета бразильских клубов "Новоризонтино", "Катандува" и "Вотупорангенсе", а в Европе играл за португальскую "Эштрелу Амадору".

В "Сабахе" рассчитывают, что опытный центрбек поможет команде в решении задач в новом сезоне.