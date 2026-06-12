Стала известна стоимость нового трансфера "Сабаха"

Раскрыты финансовые детали перехода нового защитника "Сабаха" Эйдена Маккарти, передает İdman.Biz.

По информации издания African Times, чемпион Азербайджана заплатил южноафриканскому клубу "Кайзер Чифс" за 22-летнего футболиста семь миллионов рандов, что составляет примерно 720 тысяч манатов.

Сообщается, что в соглашение между клубами также включен пункт о проценте от последующей продажи. Если в будущем Маккарти перейдет в другую команду, "Кайзер Чифс" получит 10 процентов от суммы трансфера.

В прошлом сезоне молодой защитник успешно выступал за южноафриканский клуб. В своем первом полноценном сезоне на профессиональном уровне он провел 33 матча и отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, что Эйден Маккарти присоединился к "Сабаху" в летнее трансферное окно. Руководство клуба рассчитывает, что новичок усилит линию обороны и повысит конкуренцию в составе.