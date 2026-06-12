АФФА обсудила с клубами изменения в азербайджанском футболе - ФОТО

В административном здании AФФА состоялась встреча сотрудников Департамента организации соревнований ассоциации с представителями клубов, которые примут участие в сезоне-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии также принял участие заместитель генерального секретаря ассоциации Эльчин Мамедов.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся развития национальных соревнований. Особое внимание было уделено формату лиг в сезоне-2026/27, а также изменениям, которые планируется внедрить в организации и проведении турниров в последующие годы.

Представители AФФА выслушали предложения клубов и ознакомились с их позицией по различным аспектам проведения соревнований. Обсуждения были направлены на поиск наиболее эффективных решений для дальнейшего развития отечественного футбола.

Для более предметного диалога на встречу были приглашены также директора и координаторы клубных академий. Это позволило затронуть не только вопросы профессиональных соревнований, но и темы, связанные с подготовкой молодых футболистов и развитием детско-юношеского футбола.

Ожидается, что подобные консультации с клубами продолжатся и в дальнейшем, а их предложения будут учитываться при принятии решений, касающихся структуры и организации национальных турниров.