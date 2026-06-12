12 Июня 2026
RU

АФФА обсудила с клубами изменения в азербайджанском футболе - ФОТО

Азербайджанский футбол
Новости
12 Июня 2026 18:30
18
АФФА обсудила с клубами изменения в азербайджанском футболе

В административном здании AФФА состоялась встреча сотрудников Департамента организации соревнований ассоциации с представителями клубов, которые примут участие в сезоне-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии также принял участие заместитель генерального секретаря ассоциации Эльчин Мамедов.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся развития национальных соревнований. Особое внимание было уделено формату лиг в сезоне-2026/27, а также изменениям, которые планируется внедрить в организации и проведении турниров в последующие годы.

Представители AФФА выслушали предложения клубов и ознакомились с их позицией по различным аспектам проведения соревнований. Обсуждения были направлены на поиск наиболее эффективных решений для дальнейшего развития отечественного футбола.

Для более предметного диалога на встречу были приглашены также директора и координаторы клубных академий. Это позволило затронуть не только вопросы профессиональных соревнований, но и темы, связанные с подготовкой молодых футболистов и развитием детско-юношеского футбола.

Ожидается, что подобные консультации с клубами продолжатся и в дальнейшем, а их предложения будут учитываться при принятии решений, касающихся структуры и организации национальных турниров.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стала известна стоимость нового трансфера "Сабаха"
18:01
Азербайджанский футбол

Стала известна стоимость нового трансфера "Сабаха"

Эйден Маккарти присоединился к "Сабаху" в летнее трансферное окно
Футбольный клуб "Карван-Евлах" расстался с вингером
16:48
Азербайджанский футбол

Футбольный клуб "Карван-Евлах" расстался с вингером

Контракт не был продлен

"Карабах" не получал официальных предложений по Эльвину Джафаргулиеву
15:33
Азербайджанский футбол

"Карабах" не получал официальных предложений по Эльвину Джафаргулиеву

Об этом сообщил агент 25-летнего футболиста Турал Аскеров
Футболист "Сумгайыта" перенес операцию
13:49
Азербайджанский футбол

Футболист "Сумгайыта" перенес операцию

Защитник получил травму в матче 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана
"Шафа" подписала Мурада Мусаева
13:19
Азербайджанский футбол

"Шафа" подписала Мурада Мусаева

С защитником подписан контракт сроком на один год
Экс-игрок сборной Азербайджана попрощался с "Карабахом"
13:04
Азербайджанский футбол

Экс-игрок сборной Азербайджана попрощался с "Карабахом"

Его новый клуб будет объявлен в ближайшие дни

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"
11 Июня 09:25
Мировой футбол

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенцы близки к подписанию Натаниэля Брауна

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
11 Июня 15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино
9 Июня 23:55
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Для национальной команды эта победа стала первой под руководством Айхана Аббасова.