"Карабах" не получал официальных предложений по Эльвину Джафаргулиеву

Официальных предложений о трансфере защитника сборной Азербайджана Эльвина Джафаргулиева в "Карабах" пока не поступало.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщил агент 25-летнего футболиста Турал Аскеров, комментируя будущее своего клиента.

"На данный момент никаких новостей, связанных с Эльвином Джафаргулиевым, нет. До сегодняшнего дня официальных предложений по нему не поступало", - заявил он.

Напомним, что в конце сезона-2025/2026 главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов отстранил Джафаргулиева от основной команды за нарушение дисциплины. После этого агдамский клуб выставил футболиста на трансфер.