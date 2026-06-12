12 Июня 2026
RU

"Карабах" не получал официальных предложений по Эльвину Джафаргулиеву

Азербайджанский футбол
Новости
12 Июня 2026 15:33
22
"Карабах" не получал официальных предложений по Эльвину Джафаргулиеву

Официальных предложений о трансфере защитника сборной Азербайджана Эльвина Джафаргулиева в "Карабах" пока не поступало.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщил агент 25-летнего футболиста Турал Аскеров, комментируя будущее своего клиента.

"На данный момент никаких новостей, связанных с Эльвином Джафаргулиевым, нет. До сегодняшнего дня официальных предложений по нему не поступало", - заявил он.

Напомним, что в конце сезона-2025/2026 главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов отстранил Джафаргулиева от основной команды за нарушение дисциплины. После этого агдамский клуб выставил футболиста на трансфер.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Футболист "Сумгайыта" перенес операцию
13:49
Азербайджанский футбол

Футболист "Сумгайыта" перенес операцию

Защитник получил травму в матче 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана
"Шафа" подписала Мурада Мусаева
13:19
Азербайджанский футбол

"Шафа" подписала Мурада Мусаева

С защитником подписан контракт сроком на один год
Экс-игрок сборной Азербайджана попрощался с "Карабахом"
13:04
Азербайджанский футбол

Экс-игрок сборной Азербайджана попрощался с "Карабахом"

Его новый клуб будет объявлен в ближайшие дни
"Кяпаз" близок к договоренности с экс-тренером сборной Азербайджана
12:20
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" близок к договоренности с экс-тренером сборной Азербайджана

В настоящее время обсуждаются последние детали
"Шахдаг Гусар" продлил контракт с голкипером Мушвигом Надировым
00:00
Азербайджанский футбол

"Шахдаг Гусар" продлил контракт с голкипером Мушвигом Надировым

24-летний Надиров является воспитанником футбольной академии "Габалы"
Мечта болельщика сбылась: пожилой фанат "Карабаха" встретился с Гурбаном Гурбановым на базе клуба - ФОТО
11 Июня 20:30
Азербайджанский футбол

Мечта болельщика сбылась: пожилой фанат "Карабаха" встретился с Гурбаном Гурбановым на базе клуба - ФОТО

Любовь к команде - это на всю жизнь

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"
11 Июня 09:25
Мировой футбол

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенцы близки к подписанию Натаниэля Брауна

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
11 Июня 15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино
9 Июня 23:55
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сан-Марино - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Для национальной команды эта победа стала первой под руководством Айхана Аббасова.