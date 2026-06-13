Покинувший "Шафа" футболист: "Не считаю это решение справедливым"

"Не считаю справедливым решение "Шафа" о расставании со мной. И говорю это не только от своего имени, но и от имени других игроков и представителей тренерского штаба, покинувших команду. Уверен, что мы заслужили право выступать в Премьер-лиге. Но во всем есть свой смысл, и самый правильный план всегда у Аллаха".

Как передает İdman.Biz, об этом заявил бывший защитник "Шафа" Захид Марданов.

Футболист также отметил, что клуб заранее не уведомил его о расставании.

"Из клуба мне никто официально не сообщал о прекращении сотрудничества. Я сам связался с руководством, чтобы уточнить ситуацию и понять, будет ли продлен контракт. Мне нужно было знать это, чтобы ответить заинтересованным командам. Только после этого мне сообщили решение. Несмотря на это, в "Шафа" я получил профессиональный рост, приобрел ценный опыт и настоящих друзей. Мои партнеры по команде и тренерский штаб были замечательными людьми", - сказал Марданов в интервью futbolinfo.az.

Говоря о своем будущем, защитник отметил, что уже имеет несколько предложений.

"Предложения есть, интерес со стороны клубов присутствует. Сейчас идут переговоры. Я не хочу спешить с выбором. Для меня главный критерий - выступать за клуб, в котором я смогу продолжить свое развитие", - подчеркнул Марданов.