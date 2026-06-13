13 Июня 2026
RU

Покинувший "Шафа" футболист: "Не считаю это решение справедливым"

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июня 2026 12:04
16
Покинувший "Шафа" футболист: "Не считаю это решение справедливым"

"Не считаю справедливым решение "Шафа" о расставании со мной. И говорю это не только от своего имени, но и от имени других игроков и представителей тренерского штаба, покинувших команду. Уверен, что мы заслужили право выступать в Премьер-лиге. Но во всем есть свой смысл, и самый правильный план всегда у Аллаха".

Как передает İdman.Biz, об этом заявил бывший защитник "Шафа" Захид Марданов.

Футболист также отметил, что клуб заранее не уведомил его о расставании.

"Из клуба мне никто официально не сообщал о прекращении сотрудничества. Я сам связался с руководством, чтобы уточнить ситуацию и понять, будет ли продлен контракт. Мне нужно было знать это, чтобы ответить заинтересованным командам. Только после этого мне сообщили решение. Несмотря на это, в "Шафа" я получил профессиональный рост, приобрел ценный опыт и настоящих друзей. Мои партнеры по команде и тренерский штаб были замечательными людьми", - сказал Марданов в интервью futbolinfo.az.

Говоря о своем будущем, защитник отметил, что уже имеет несколько предложений.

"Предложения есть, интерес со стороны клубов присутствует. Сейчас идут переговоры. Я не хочу спешить с выбором. Для меня главный критерий - выступать за клуб, в котором я смогу продолжить свое развитие", - подчеркнул Марданов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Сабах" подписал бразильского защитника
00:04
Азербайджанский футбол

"Сабах" подписал бразильского защитника

Бакинский клуб усилил оборону футболистом из португальского "Маритиму"

АФФА обсудила с клубами изменения в азербайджанском футболе
12 Июня 18:30
Азербайджанский футбол

АФФА обсудила с клубами изменения в азербайджанском футболе - ФОТО

Представители клубов высказали свое мнение о формате лиг и нововведениях

Стала известна стоимость нового трансфера "Сабаха"
12 Июня 18:01
Азербайджанский футбол

Стала известна стоимость нового трансфера "Сабаха"

Эйден Маккарти присоединился к "Сабаху" в летнее трансферное окно
Футбольный клуб "Карван-Евлах" расстался с вингером
12 Июня 16:48
Азербайджанский футбол

Футбольный клуб "Карван-Евлах" расстался с вингером

Контракт не был продлен

"Карабах" не получал официальных предложений по Эльвину Джафаргулиеву
12 Июня 15:33
Азербайджанский футбол

"Карабах" не получал официальных предложений по Эльвину Джафаргулиеву

Об этом сообщил агент 25-летнего футболиста Турал Аскеров
Футболист "Сумгайыта" перенес операцию
12 Июня 13:49
Азербайджанский футбол

Футболист "Сумгайыта" перенес операцию

Защитник получил травму в матче 32-го тура Премьер-лиги Азербайджана

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"
11 Июня 09:25
Мировой футбол

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенцы близки к подписанию Натаниэля Брауна

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
11 Июня 15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Июня 10:05
ЧМ-2026

ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий мундиаль станет самым масштабным и технологичным в истории футбола