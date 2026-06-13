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Руфат Аббасов: "Возвращение в "Нефтчи" - большая честь для меня"

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июня 2026 14:05
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Руфат Аббасов: "Возвращение в "Нефтчи" - большая честь для меня"

"Я воспитанник академии "Нефтчи". Это один из крупнейших клубов нашей страны, поэтому возвращение сюда для меня - особая радость. Это новый этап в моей карьере. Когда поступило предложение, я испытал огромную гордость и счастье. От такого шанса невозможно было отказаться. Теперь сделаю все возможное, чтобы оправдать доверие и быть достойным "Нефтчи".

Как передает İdman.Biz, об этом заявил футболист бакинского клуба Руфат Аббасов.

21-летний защитник отметил, что после ухода из "Нефтчи" серьезно работал над собой и теперь возвращается в команду более опытным и подготовленным.

"После ухода из "Нефтчи" я много размышлял о своей карьере и старался сделать все, чтобы прогрессировать. К счастью, все сложилось удачно, и теперь я возвращаюсь в клуб уже с большим опытом", - сказал он в интервью futbolinfo.az.

Аббасов также отдельно поблагодарил болельщиков за поддержку. По его словам, представители фанатского движения Forza Neftçi прислали ему множество теплых сообщений.

"Наши болельщики поддерживают команду в каждом матче независимо от результата. Мы, в свою очередь, постараемся отплатить им победами. Надеюсь, этот год станет нашим. В таком клубе, как "Нефтчи", цель всегда одна - чемпионство", - подчеркнул защитник.

Говоря о двух последних сезонах, проведенных в составе "Шамахы", Аббасов отметил, что именно этот период сыграл важную роль в его развитии. Особую благодарность он выразил главному тренеру Айхану Аббасову.

"За последние два года в "Шамахы" у меня был очень хороший этап карьеры. Регулярная игровая практика оказывает огромное влияние на развитие футболиста: чем чаще выходишь на поле, тем лучше становятся твои выступления. Одним из главных людей, повлиявших на мой прогресс, стал Айхан Аббасов. Когда многие не верили в меня, именно он доверился и дал шанс. Пользуясь случаем, хочу выразить ему свою благодарность", - отметил игрок.

Футболист также рассказал о своих целях в национальной сборной. По его словам, переход из молодежной команды U-21 в главную сборную страны стал для него поводом для гордости.

"Я долго выступал за молодежную сборную U21, а теперь постепенно начинаю играть и за основную национальную команду. Это делает меня очень счастливым и вызывает чувство гордости. Чтобы регулярно получать вызовы в сборную, я намерен выкладываться на максимум в каждом матче. То, что в последние годы мое имя все чаще называют среди лучших левых защитников, придает мне дополнительную мотивацию и чувство ответственности. Я хочу приносить пользу как своему клубу, так и национальной команде", - заявил Аббасов.

İdman.Biz
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