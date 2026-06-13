Экс-наставник "Шафа" продолжит карьеру в Премьер-лиге

Бывший главный тренер "Шафа" Эльгиз Керемли, покинувший клуб по окончании сезона, продолжит работу в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на prosport.az, специалист войдет в тренерский штаб Арифа Асадова, который в ближайшее время должен быть назначен главным тренером "Кяпаза".

Клуб из Гянджи рассчитывает успешно начать новый сезон. После нескольких лет неудачных стартов в чемпионате руководство команды намерено повысить свои амбиции благодаря приходу нового спонсора и обновлению управленческого состава.

Напомним, что после того, как под руководством Эльгиза Керемли "Шафа" завоевала право выступать в Премьер-лиге Азербайджана, клуб принял решение расстаться с главным тренером.