В Азербайджане обсудили подготовку к двум чемпионатам мира ФИФА - ФОТО

В Баку состоялось заседание Организационного комитета по подготовке к чемпионату мира ФИФА среди юношей до 20 лет, который в 2027 году пройдет в Азербайджане и Узбекистане.

Как сообщает İdman.Biz, на заседании также были рассмотрены вопросы подготовки к первому в истории чемпионату мира и фестивалю ФИФА среди игроков до 15 лет, который состоится в Азербайджане с 22 по 31 октября 2026 года.

Заместитель премьер-министра Азербайджана, председатель Организационного комитета Самир Шарифов отметил, что проведение первого в истории турнира U-15 под эгидой ФИФА является свидетельством высокого доверия к Азербайджану и результатом последовательной государственной политики по развитию спорта и проведению международных соревнований.

Было отмечено, что в чемпионате и фестивале U-15 ожидается участие представителей более 175 стран, каждая из которых будет представлена делегацией из 20 человек. Основной целью турнира станет развитие молодых талантов на международном уровне.

Участники заседания обсудили готовность спортивных объектов, ход строительных и инфраструктурных работ, а также другие организационные вопросы.

Кроме того, были рассмотрены вопросы подготовки к чемпионату мира ФИФА среди игроков до 20 лет, который в 2027 году совместно примут Азербайджан и Узбекистан. В турнире примут участие 24 национальные сборные, а консультации по выбору городов, которые примут матчи, продолжаются с участием АФФА, ФИФА и Федерации футбола Узбекистана.

По итогам заседания профильным государственным структурам были даны соответствующие поручения для своевременной и качественной подготовки обоих международных турниров.