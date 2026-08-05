Два азербайджанских клуба сменили названия

Два азербайджанских футбольных клуба официально сменили названия перед стартом нового сезона.

Как сообщает İdman.Biz, клуб Первой лиги "Джабраил" теперь будет выступать под названием "Гянджабасар", а представитель Второй лиги "Губа" получил новое название - "Хайперс".

В Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) отметили, что все юридические процедуры, связанные с переименованием клубов, уже завершены, а необходимые документы представлены в лигу.

Согласно регламенту соревнований, клубы после смены названия сохраняют свое членство в ПФЛ, считаются правопреемниками прежних команд и принимают на себя все права и обязательства, связанные с участием в соревнованиях.