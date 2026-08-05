5 Августа 2026
RU

Один из известных стадионов Баку оказался в запущенном состоянии — ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
5 Августа 2026 13:45
12
Один из известных стадионов Баку оказался в запущенном состоянии — ВИДЕО

Футбольный стадион "Махсул", расположенный в Ясамальском районе Баку, пришел в запустение.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Xəzər TV, территория давно не используемой арены заросла кустарником, а трибуны разрушены. В настоящее время на стадионе не ведутся ремонтные или восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что арену отремонтируют, однако до сих пор никаких работ в этом направлении не проведено.

Жители близлежащих домов также недовольны нынешним состоянием стадиона. По их словам, раньше здесь занимались спортом как дети, так и взрослые, а территория служила местом отдыха для местных жителей.

Они призывают отремонтировать стадион и вновь ввести его в эксплуатацию.

По этому поводу был направлен запрос в Исполнительную власть Ясамальского района. В ведомстве ситуацию пока не прокомментировали.

Подробнее — в видео:

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Сумгайыт" объявил о трансфере бразильского полузащитника
14:01
Азербайджанский футбол

"Сумгайыт" объявил о трансфере бразильского полузащитника

Лукас Блэк ранее выступал только на родине
Эльвин Юнусзаде: "У меня было предложение и из Азии, но я выбрал Турцию"
13:30
Азербайджанский футбол

Эльвин Юнусзаде: "У меня было предложение и из Азии, но я выбрал Турцию"

Азербайджанский защитник рассказал о переходе в "Болуспор"
Гурбан Гурбанов: "Если проигрываем, нас должны критиковать"
12:33
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "Если проигрываем, нас должны критиковать" - ВИДЕО

Главный тренер "Карабаха" высказался о Матеуше Кохальском и трансферах
Замиг Алиев провел первый матч за "Эгнатию" после возвращения
12:18
Азербайджанский футбол

Замиг Алиев провел первый матч за "Эгнатию" после возвращения

Азербайджанский защитник вышел в стартовом составе на игру с "Шэмрок Роверс"

Гурбан Гурбанов: "В атаке "Карабаха" будут изменения"
12:03
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "В атаке "Карабаха" будут изменения"

Главный тренер высказался об отсутствии Закарии Саво

"Гянджа" продлила контракт с Исламом Рзаевым
10:52
Азербайджанский футбол

"Гянджа" продлила контракт с Исламом Рзаевым

24-летний форвард останется в команде до конца сезона

Самое читаемое

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу
3 Августа 08:15
Мировой футбол

Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу

Каталонский клуб закроет сделку с саудовским "Аль-Хилалем" по покупке футболиста уже в ближайшие дни
Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1
3 Августа 02:20
Формула 1

Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1

Ранее в этом сезоне Юки Цуноду связывали с возможным переходом в "Хаас"
Расул Чунаев отреагировал на критику Гаджи Алиева - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
4 Августа 17:48
Мировой футбол

Расул Чунаев отреагировал на критику Гаджи Алиева - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Олимпийский призер призвал не оценивать работу тренера по одному турниру