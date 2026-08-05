Один из известных стадионов Баку оказался в запущенном состоянии — ВИДЕО

Футбольный стадион "Махсул", расположенный в Ясамальском районе Баку, пришел в запустение.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Xəzər TV, территория давно не используемой арены заросла кустарником, а трибуны разрушены. В настоящее время на стадионе не ведутся ремонтные или восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что арену отремонтируют, однако до сих пор никаких работ в этом направлении не проведено.

Жители близлежащих домов также недовольны нынешним состоянием стадиона. По их словам, раньше здесь занимались спортом как дети, так и взрослые, а территория служила местом отдыха для местных жителей.

Они призывают отремонтировать стадион и вновь ввести его в эксплуатацию.

По этому поводу был направлен запрос в Исполнительную власть Ясамальского района. В ведомстве ситуацию пока не прокомментировали.

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