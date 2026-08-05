Эльвин Юнусзаде: "У меня было предложение и из Азии, но я выбрал Турцию"

Бывший защитник сборной Азербайджана по футболу Эльвин Юнусзаде объяснил свое решение продолжить карьеру в выступающем в Первой лиге Турции "Болуспоре".

"У меня было предложение и от азиатского клуба. Но я подумал, что Турция близка нам по менталитету и языку. Мы один народ. Поэтому я выбрал турецкий вариант", — заявил Юнусзаде.

Футболист отметил, что переговоры с "Болуспором" продолжались около 20 дней.

"На самом деле я принял участие в 80 процентах матчей "Карван-Евлаха". Некоторое время не играл из-за травмы, полученной во встрече с "Карабахом". Из-за лечения мне пришлось немного побыть вне поля. Переговоры продолжались около 20 дней. В итоге мы договорились, и я приехал сюда", — рассказал защитник.

Юнусзаде также высказался об атмосфере в команде, которой предстоит провести первый матч нового сезона против "Манисы".

"У нашей команды новый главный тренер. Он работает здесь примерно 10–12 дней и старается подготовить команду к чемпионату. Через два дня нам предстоит матч с "Манисой" в Первой лиге. Атмосфера в команде хорошая. Постараемся закрепиться в лиге и подняться как можно выше", — подчеркнул футболист.

По словам Юнусзаде, главный тренер "Болуспора" Даниэль Феррар рассчитывает на его опыт.

"Мы разговаривали с тренером. Он доверяет мне как опытному футболисту и попросил помогать молодым игрокам. Думаю, что все сложится хорошо и для меня, и для команды", — добавил Юнусзаде.