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Замиг Алиев провел первый матч за "Эгнатию" после возвращения

Азербайджанский футбол
Новости
5 Августа 2026 12:18
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Замиг Алиев провел первый матч за "Эгнатию" после возвращения

Защитник сборной Азербайджана по футболу Замиг Алиев провел первый еврокубковый матч после возвращения в расположение "Эгнатии".

Как сообщает İdman.Biz, чемпион Албании в гостях уступил ирландскому "Шэмрок Роверс" со счетом 1:3 в первой встрече третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

В составе хозяев Грэм Берк реализовал пенальти на 29-й минуте. Гости сравняли счет на 41-й минуте, однако после перерыва Пико Лопеш и Аарон Грин принесли победу ирландской команде.

Алиев вышел в стартовом составе и был заменен на Аетовича на 69-й минуте.

После завершения прошлого сезона 25-летний центральный защитник вернулся в Азербайджан, однако из-за ограничения на выезд из страны, связанного с военной службой, не смог вовремя присоединиться к подготовке "Эгнатии".

İdman.Biz ранее писал, что 8 июня Алиев намеревался вылететь в Албанию, но его не выпустили из аэропорта. В результате футболист пропустил летние сборы команды и первые матчи квалификации Лиги чемпионов.

Алиев также сообщал, что клуб оштрафовал его, а его контракт оказался под угрозой расторжения. Позднее проблема была решена, после чего защитник присоединился к "Эгнатии".

За два сезона в албанском клубе футболист сборной Азербайджана завоевал три трофея.

Ответный матч состоится 13 августа в Албании.

İdman.Biz
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