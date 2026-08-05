Гурбан Гурбанов: "В атаке "Карабаха" будут изменения"

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов рассказал о подготовке к выездному матчу с киевским "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Как сообщает İdman.Biz, специалист заявил, что команда хорошо подготовилась к предстоящей встрече.

"Нам предстоит важный выезд. У соперника много болельщиков. Мы хорошо подготовились к матчу и едем за победой", — сказал Гурбанов на пресс-конференции.

Главный тренер также высказался об отсутствии основного нападающего Закарии Саво.

"Что касается отсутствия Саво, в атаке будут изменения. Но окончательного решения мы еще не приняли", — добавил он.