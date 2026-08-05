5 Августа 2026
RU

"Шафа" прекратила участие в лиге U-15

Азербайджанский футбол
Новости
5 Августа 2026 09:59
18
"Шафа" прекратила участие в лиге U-15

Футбольный клуб "Шафа" прекратил участие в турнире "Звезды будущего" среди команд до 15 лет.

Как сообщает İdman.Biz, такое решение принял Организационный комитет Бакинской футбольной федерации на основании обращения клуба.

Турнир проводится с целью отбора футболистов в сборную Азербайджана, которая примет участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА U15 в Азербайджане. Согласно регламенту, выступать на соревнованиях могут игроки 2011 и 2012 годов рождения.

Принимая во внимание отсутствие в составе "Шафы" футболистов 2011 года рождения, а также недавнее формирование клубной академии, оргкомитет удовлетворил обращение клуба о прекращении участия команды.

Место "Шафы" в турнире займет "Рекорд".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Гянджа" продлила контракт с Исламом Рзаевым
10:52
Азербайджанский футбол

"Гянджа" продлила контракт с Исламом Рзаевым

24-летний форвард останется в команде до конца сезона

Алияр Агаев чаще всего говорит футболистам: "Играйте спокойнее" — ВИДЕО
10:38
Азербайджанский футбол

Алияр Агаев чаще всего говорит футболистам: "Играйте спокойнее" — ВИДЕО

Азербайджанский рефери назвал самую сложную судейскую позицию

"Карван-Евлах" официально объявил о трансфере Садыга Гулиева
10:27
Азербайджанский футбол

"Карван-Евлах" официально объявил о трансфере Садыга Гулиева

Контракт с защитником рассчитан до конца сезона

Сегодня "Сабах" сыграет с "Орхусом" в Лиге чемпионов
09:29
Азербайджанский футбол

Сегодня "Сабах" сыграет с "Орхусом" в Лиге чемпионов

Бакинцы проведут первый матч против в Дании

Кахабер Цхададзе: "Сейчас мы не готовы к новому сезону даже на 70 процентов"
00:00
Азербайджанский футбол

Кахабер Цхададзе: "Сейчас мы не готовы к новому сезону даже на 70 процентов"

Главный тренер "Габалы" поделился своим мнением о контрольном матче против "Шамахы"
"Карабах" продолжает подготовку к матчу Лиги конференций с "Динамо" - ФОТО
4 Августа 22:06
Азербайджанский футбол

"Карабах" продолжает подготовку к матчу Лиги конференций с "Динамо" - ФОТО

Поединок состоится 6 августа в польском городе Люблин

Самое читаемое

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу
3 Августа 08:15
Мировой футбол

Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу

Каталонский клуб закроет сделку с саудовским "Аль-Хилалем" по покупке футболиста уже в ближайшие дни
Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1
3 Августа 02:20
Формула 1

Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1

Ранее в этом сезоне Юки Цуноду связывали с возможным переходом в "Хаас"
Расул Чунаев отреагировал на критику Гаджи Алиева - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
4 Августа 17:48
Мировой футбол

Расул Чунаев отреагировал на критику Гаджи Алиева - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Олимпийский призер призвал не оценивать работу тренера по одному турниру