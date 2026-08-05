"Шафа" прекратила участие в лиге U-15

Футбольный клуб "Шафа" прекратил участие в турнире "Звезды будущего" среди команд до 15 лет.

Как сообщает İdman.Biz, такое решение принял Организационный комитет Бакинской футбольной федерации на основании обращения клуба.

Турнир проводится с целью отбора футболистов в сборную Азербайджана, которая примет участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА U15 в Азербайджане. Согласно регламенту, выступать на соревнованиях могут игроки 2011 и 2012 годов рождения.

Принимая во внимание отсутствие в составе "Шафы" футболистов 2011 года рождения, а также недавнее формирование клубной академии, оргкомитет удовлетворил обращение клуба о прекращении участия команды.

Место "Шафы" в турнире займет "Рекорд".