Кахабер Цхададзе: "Сейчас мы не готовы к новому сезону даже на 70 процентов"

Главный тренер клуба "Габала" Кахабер Цхададзе поделился своим мнением о контрольном матче против "Шамахы".

Как сообщает İdman.Biz, поединок завершился победой "Шамахы" со счетом 2:1.

"В настоящее время мы не можем быть готовы к новому сезону даже на 70 процентов, так как многие футболисты поздно присоединились к команде. Требуется некоторое время, чтобы поднялась их функциональная подготовка и наладилась командная игра. К сожалению, времени осталось мало — стартует чемпионат. Думаю, мы наберем форму. Сегодня мы увидели большую разницу между первым и вторым таймами. Мы еще не завершили трансферную работу. Впрочем, во многих командах ситуация аналогичная.

У нас из новых трансферов только Мабеа и Монзанго пришли к началу подготовки. Остальные новички присоединились к нам позже.

Самое главное — мы должны полностью укомплектовать состав.

Команда отправляется на трехдневный отдых, после чего мы начнем подготовку к игре с "Туран Товузом". "Туран Товуз" — очень сильная, крепкая команда. Однако мы постараемся добиться успешного результата", — сказал Цхададзе.