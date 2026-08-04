Около 70 болельщиков поддержат "Сабах" в Дании

Около 70 болельщиков поддержат футбольный клуб "Сабах" в выездном матче с датским "Орхусом" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил пресс-секретарь клуба Эльнур Гамидов. По его словам, в составе команды, отправившейся в Данию чартерным рейсом, потерь нет.

Матч "Орхус" - "Сабах" состоится 5 августа на стадионе "Раннерс" и начнется в 20:30 по бакинскому времени.

Ответная встреча пройдет 11 августа на "Банк Республика Арене" в Масазыре. Начало - в 20:00.