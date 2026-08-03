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"Сабаил" вернул бывшего капитана

Азербайджанский футбол
Новости
3 Августа 2026 23:24
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"Сабаил" вернул бывшего капитана

Азербайджанский футбольный клуб "Сабаил" усилил состав перед новым сезоном, вернув в команду бывшего капитана Рахида Амиргулиева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, стороны подписали контракт по схеме "1+1".

Амиргулиев защищал цвета "Сабаила" с 2018 по 2023 год и в качестве капитана внес значительный вклад в успехи команды.

Опытный полузащитник за свою карьеру провел 451 матч в чемпионатах Азербайджана. В составе "Сабаила" на его счету 120 официальных встреч.

Кроме того, Амиргулиев вошел в историю клуба как первый футболист, сыгравший 100 матчей за "Сабаил" в Премьер-лиге Азербайджана. Этого достижения он добился 5 декабря 2022 года в игре против "Габалы".

İdman.Biz
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