Нариман Ахундзаде стал игроком "Эрзурумспора" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Нападающий сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде сменил клубную прописку.
Как сообщает İdman.Biz, 22-летний футболист покинул американский "Коламбус Крю" и продолжит карьеру в турецком "Эрзурумспоре".
О переходе азербайджанского форварда официально объявил турецкий клуб. После прибытия в Эрзурум Ахундзаде пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт.
Сам футболист также подтвердил переход, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети.
Ахундзаде выступал за "Коламбус Крю" с февраля нынешнего года. До переезда в MLS форвард защищал цвета агдамского "Карабаха", в составе которого трижды становился чемпионом Азербайджана.
23:14
Нападающий сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде может продолжить карьеру в Турции.
Как сообщает İdman.Biz, об этом информирует The Columbus Dispatch со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, американский "Коламбус Крю" завершает оформление аренды 22-летнего футболиста в турецкий "Эрзурумспор". Условия сделки пока не разглашаются.
После перехода в "Коламбус Крю" в феврале нынешнего года Ахундзаде провел за американский клуб 10 матчей. Результативными действиями в MLS он пока не отметился, однако записал на свой счет голевую передачу в четвертьфинальном матче Кубка США против "Нью-Йорк Сити" (1:0). Во всех трех кубковых встречах он выходил в стартовом составе.
До переезда в США Ахундзаде выступал за "Карабах", где за три сезона забил 21 мяч.
Если сделка состоится, азербайджанский футболист присоединится к "Эрзурумспору", который по итогам прошлого сезона завоевал путевку в турецкую Суперлигу.