Нариман Ахундзаде стал игроком "Эрзурумспора" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Нападающий сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде сменил клубную прописку.

Как сообщает İdman.Biz, 22-летний футболист покинул американский "Коламбус Крю" и продолжит карьеру в турецком "Эрзурумспоре".

О переходе азербайджанского форварда официально объявил турецкий клуб. После прибытия в Эрзурум Ахундзаде пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт.

Сам футболист также подтвердил переход, опубликовав соответствующее сообщение в социальной сети.

Ахундзаде выступал за "Коламбус Крю" с февраля нынешнего года. До переезда в MLS форвард защищал цвета агдамского "Карабаха", в составе которого трижды становился чемпионом Азербайджана.

23:14

Нападающий сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде может продолжить карьеру в Турции.

Как сообщает İdman.Biz, об этом информирует The Columbus Dispatch со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, американский "Коламбус Крю" завершает оформление аренды 22-летнего футболиста в турецкий "Эрзурумспор". Условия сделки пока не разглашаются.

После перехода в "Коламбус Крю" в феврале нынешнего года Ахундзаде провел за американский клуб 10 матчей. Результативными действиями в MLS он пока не отметился, однако записал на свой счет голевую передачу в четвертьфинальном матче Кубка США против "Нью-Йорк Сити" (1:0). Во всех трех кубковых встречах он выходил в стартовом составе.

До переезда в США Ахундзаде выступал за "Карабах", где за три сезона забил 21 мяч.

Если сделка состоится, азербайджанский футболист присоединится к "Эрзурумспору", который по итогам прошлого сезона завоевал путевку в турецкую Суперлигу.