Форвард сборной Азербайджана продолжит карьеру в России

Нападающий сборной Азербайджана Рамиль Шейдаев стал игроком российского футбольного клуба "Сочи".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт с 30-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2026/27. В новой команде он будет выступать под седьмым номером.

Шейдаев хорошо знаком азербайджанским болельщикам по выступлениям за "Карабах", "Сабах" и "Нефтчи". Наиболее успешным этапом его карьеры стало второе пришествие в агдамский клуб. В составе "Карабаха" форвард провел 127 матчей, забил 39 мячей, неоднократно становился чемпионом Азербайджана, выигрывал Кубок страны и становился лучшим бомбардиром национального первенства.

Минувший сезон Шейдаев также завершал в составе "Карабаха", куда вернулся после выступлений за турецкий "Коджаэлиспор".

С лета 2016 года форвард выступает за национальную сборную Азербайджана. За главную команду страны он провел 69 матчей и забил 10 мячей, в том числе отличившись в играх против сборных Германии и Хорватии.