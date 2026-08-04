4 Августа 2026
RU

"Туран-Товуз" заключил спонсорский контракт на $2 млн

Азербайджанский футбол
Новости
4 Августа 2026 20:38
27
"Туран-Товуз" заключил спонсорский контракт на $2 млн

Азербайджанский футбольный клуб "Туран-Товуз", вынужденно пропустивший текущий розыгрыш Лиги конференций из-за решения УЕФА, оформил спонсорскую сделку с компанией PeakEye. Сумма контракта составила два миллиона долларов, сообщает İdman.Biz.

На презентации соглашения руководитель ФК Эхтирам Гулиев назвал этот шаг важной вехой не только для своей команды, но и для всего отечественного спорта. По словам президента, полученный капитал планируется направить на укрепление состава, развитие детско-юношеской академии и модернизацию клубной инфраструктуры.

В свою очередь, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов назвал подписание договора большим событием и выразил надежду на приход новых инвесторов в азербайджанский футбол. Исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев выразил сожаление из-за недавней дисквалификации команды из еврокубков, однако похвалил "Туран-Товуз" за способность держать удар и продолжать поступательное развитие вопреки возникшим трудностям.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Шамахы" обыграл "Габалу" в контрольном матче
20:02
Азербайджанский футбол

"Шамахы" обыграл "Габалу" в контрольном матче

Для обеих команд эта игра стала очередной проверкой сил в рамках текущих предсезонных сборов
Экс-защитник сборной Азербайджана перешел в "Болуспор" - ФОТО
17:04
Азербайджанский футбол

Экс-защитник сборной Азербайджана перешел в "Болуспор" - ФОТО

Эльвин Юнусзаде продолжит карьеру в Первой лиге Турции

Около 70 болельщиков поддержат "Сабах" в Дании
15:17
Азербайджанский футбол

Около 70 болельщиков поддержат "Сабах" в Дании

Бакинский клуб сыграет на выезде с "Орхусом" в квалификации Лиги чемпионов
"Ханкенди" продлил контракт с капитаном
15:02
Азербайджанский футбол

"Ханкенди" продлил контракт с капитаном

Азиз Гусейнов останется в команде еще на один сезон

"Имишли" расстался с Роналдо Соузой
13:49
Азербайджанский футбол

"Имишли" расстался с Роналдо Соузой

Бразильский защитник провел за команду 29 матчей
Ахундзаде пока не согласовал контракт с "Эрзурумспором"
12:51
Азербайджанский футбол

Ахундзаде пока не согласовал контракт с "Эрзурумспором"

Американский и турецкий клубы уже договорились о переходе нападающего

Самое читаемое

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
2 Августа 15:29
Мировой футбол

Стала известна дата свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Торжество, как ожидается, пройдет на родном острове португальского футболиста
Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу
3 Августа 08:15
Мировой футбол

Стало известно, во сколько "Барселоне" обойдется трансфер Канселу

Каталонский клуб закроет сделку с саудовским "Аль-Хилалем" по покупке футболиста уже в ближайшие дни
Тяжелая утрата для "Шамахы": трагически погиб 13-летний футболист клуба
1 Августа 23:04
Азербайджанский футбол

Тяжелая утрата для "Шамахы": трагически погиб 13-летний футболист клуба

Юный футболист попал в смертельное ДТП
Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1
3 Августа 02:20
Формула 1

Цунода отказался от перехода в IndyCar ради Формулы-1

Ранее в этом сезоне Юки Цуноду связывали с возможным переходом в "Хаас"