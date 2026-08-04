"Туран-Товуз" заключил спонсорский контракт на $2 млн

Азербайджанский футбольный клуб "Туран-Товуз", вынужденно пропустивший текущий розыгрыш Лиги конференций из-за решения УЕФА, оформил спонсорскую сделку с компанией PeakEye. Сумма контракта составила два миллиона долларов, сообщает İdman.Biz.

На презентации соглашения руководитель ФК Эхтирам Гулиев назвал этот шаг важной вехой не только для своей команды, но и для всего отечественного спорта. По словам президента, полученный капитал планируется направить на укрепление состава, развитие детско-юношеской академии и модернизацию клубной инфраструктуры.

В свою очередь, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов назвал подписание договора большим событием и выразил надежду на приход новых инвесторов в азербайджанский футбол. Исполнительный вице-президент АФФА Сархан Гаджиев выразил сожаление из-за недавней дисквалификации команды из еврокубков, однако похвалил "Туран-Товуз" за способность держать удар и продолжать поступательное развитие вопреки возникшим трудностям.