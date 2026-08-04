Экс-защитник сборной Азербайджана перешел в "Болуспор" - ФОТО

Бывший центральный защитник сборной Азербайджана по футболу Эльвин Юнусзаде перешел в турецкий "Болуспор".

Как сообщает İdman.Biz, выступающий в Первой лиге Турции клуб официально объявил о подписании контракта с 33-летним футболистом. Срок соглашения не уточняется.

Последней командой Юнусзаде был "Карван-Евлах", в который он перешел из "Габалы" летом 2025 года. Защитник провел за евлахский клуб 19 матчей и покинул его после завершения контракта.

Уроженец Газаха за свою карьеру в общей сложности пять раз становился чемпионом Азербайджана и пять раз выигрывал Кубок страны в составе "Нефтчи" и "Карабаха".

Юнусзаде был участником групповых этапов Лиги Европы сезона-2012/2013 с "Нефтчи" и Лиги чемпионов сезона-2017/2018 с "Карабахом". Он также выступал за "Сабах", "Сабаил", "Шамахы", "Кяпаз", боснийский "Челик" и северомакедонский "Шкупи".