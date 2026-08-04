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Бывший форвард "Нефтчи" близок к переходу в турецкий клуб

Азербайджанский футбол
Новости
4 Августа 2026 09:41
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Бывший форвард "Нефтчи" близок к переходу в турецкий клуб

Бразильский футболист Матеус Салданья близок к переходу в турецкий "Генчлербирлиги".

Как сообщает İdman.Biz, клуб из Анкары направил официальное предложение по трансферу 26-летнего нападающего. Об этом сообщил турецкий журналист Решат Джан Озбудак.

Стороны продолжают переговоры о финансовых условиях и сроке контракта. В случае достижения соглашения Салданья будет выступать за "Генчлербирлиги" с нового сезона.

Права на бразильца принадлежат клубу "Аль-Васл" из ОАЭ. Вторую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Шардже", за которую сыграл девять матчей и не забил ни одного мяча.

Салданья выступал за "Нефтчи" с января по июль 2023 года. В составе бакинцев форвард забил пять голов в 17 матчах Премьер-лиги Азербайджана.

Позднее нападающий играл за сербский "Партизан" и венгерский "Ференцварош", а в 2025 году перешел в "Аль-Васл" за пять миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Салданьи в 3,5 миллиона евро (6 миллионов 965 тысяч манатов).

Во время летнего трансферного окна бразильца также связывали с "Карабахом".

İdman.Biz
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