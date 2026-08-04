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"Имишли" расстался с Роналдо Соузой

Азербайджанский футбол
Новости
4 Августа 2026 13:49
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"Имишли" расстался с Роналдо Соузой

Азербайджанский футбольный клуб "Имишли" расстался с центральным защитником Роналдо Родригесом де Соузой.

Как сообщает İdman.Biz, клуб объявил о прекращении сотрудничества с 28-летним бразильцем. "Имишли" поблагодарил футболиста за проделанную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Роналдо Соуза перешел в "Имишли" из индонезийского "Борнео" летом 2025 года, подписав контракт на один сезон.

В минувшем сезоне защитник провел 28 матчей и забил один мяч в Премьер-лиге Азербайджана. Еще одну встречу он сыграл в Кубке страны.

"Имишли" набрал 34 очка в 33 турах и занял девятое место в чемпионате. Команда одержала семь побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений.

İdman.Biz
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