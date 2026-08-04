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Ахундзаде пока не согласовал контракт с "Эрзурумспором"

Азербайджанский футбол
Новости
4 Августа 2026 12:51
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Ахундзаде пока не согласовал контракт с "Эрзурумспором"

Условия личного контракта нападающего сборной Азербайджана по футболу Наримана Ахундзаде с турецким "Эрзурумспором" пока не согласованы.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил менеджер 22-летнего футболиста Турал Аскеров. По его словам, турецкий клуб уже договорился с американским "Коламбус Крю" о переходе игрока.

"Стороны немного поспешили, сообщив о трансфере Наримана Ахундзаде. Этот переход действительно обсуждается, и клубы достигли соглашения. Однако окончательной договоренности по условиям личного контракта футболиста пока нет", — сказал Аскеров.

"Эрзурумспор" хочет арендовать Ахундзаде на один год с последующим обязательным выкупом.

Форвард перешел в "Коламбус Крю" из "Карабаха" в феврале 2026 года. Его контракт с американским клубом рассчитан на три с половиной года.

İdman.Biz
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