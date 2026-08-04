Азербайджанский футбольный клуб "Ханкенди" продлил контракт с капитаном и центральным защитником Азизом Гусейновым.

Как сообщает İdman.Biz, новое соглашение с 34-летним футболистом рассчитано на один год. Гусейнов продолжит выступать за команду в сезоне-2026/2027.

В минувшем сезоне "Ханкенди" одержал 25 побед, один раз сыграл вничью и потерпел одно поражение в 27 матчах. Команда набрала 76 очков, заняла первое место и вышла в Первую лигу Азербайджана.

В сезоне-2026/2027 клуб дебютирует в Первой лиге.