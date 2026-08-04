"Шамахы" обыграл "Габалу" в контрольном матче

В рамках подготовки к новому сезону азербайджанские футбольные клубы "Габала" и "Шамахы" сошлись в контрольном поединке.

Встреча состоялась на поле Городского стадиона в Габале и завершилась победой гостей со счетом 2:1, сообщает İdman.Biz.

Для обеих команд эта игра стала очередной проверкой сил в рамках текущих предсезонных сборов. Ранее "Габала" успела переиграть "Кяпаз" (2:1) и катарский "Аль-Харитият" (2:1), а также разошлась миром с "Сумгайытом" (1:1), "Шафой" (1:1) и "Имишли" (2:2). В свою очередь, "Шамахы" до этого матча одержал уверенную победу над "Аль-Харитиятом" (3:0), сыграл вничью с "Кяпазом" (0:0) и уступил "Сумгайыту" (0:2).