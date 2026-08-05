Гурбан Гурбанов: "Если проигрываем, нас должны критиковать" - ВИДЕО

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов рассказал о трансферной работе команды.

Как сообщает İdman.Biz, специалист заявил об этом на пресс-конференции перед первым матчем с киевским "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

"Поиски продолжаются. Мы хотим пригласить новых футболистов. Верю, что нам удастся привлечь в команду тех игроков, которых мы хотим", — сказал Гурбанов.

Главный тренер также высказался о психологическом состоянии вратаря Матеуша Кохальского и поддержал польского футболиста после критики.

"Психологическое состояние Кохальского в порядке. Вообще мы должны принимать критику. Иногда нас аплодисментами провожали даже после поражений. В матче с ЦСКА в Софии Кохальский просто не смог помочь в серии пенальти. В целом его игра была удовлетворительной, я не остался недоволен. Если проигрываем, нас должны критиковать", — отметил он.

Гурбанов также поделился ожиданиями от нового сезона Премьер-лиги Азербайджана.

"Следующий чемпионат будет более напряженным. Нам нужно готовиться тщательнее и внимательнее. Но пока мы думаем о еврокубках", — добавил главный тренер.

Матч "Динамо" — "Карабах" состоится 6 августа на стадионе "Люблин Арена" в Польше и начнется в 21:00 по бакинскому времени. Ответная встреча пройдет 13 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Начало — в 20:00.