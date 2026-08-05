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Сборная Азербайджана примет участие в турнире развития УЕФА — СОСТАВ

Азербайджанский футбол
Новости
5 Августа 2026 17:19
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Сборная Азербайджана примет участие в турнире развития УЕФА — СОСТАВ

Женская сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 15 лет примет участие в турнире развития УЕФА в Шымкенте (Казахстан).

Как сообщает İdman.Biz, с 6 по 9 августа команда проведет учебно-тренировочные сборы в Баку, после чего отправится в Казахстан.

На турнире азербайджанские футболистки встретятся со сборными Казахстана, России и Беларуси.

Состав сборной Азербайджана:

  1. Медина Шукурлу — "Нефтчи"

  2. Чичек Гасанлы — "Шафа"

  3. Сафия Джафарова — "Нефтчи"

  4. Гулай Аллахвердиева — "Нефтчи"

  5. Элина Котикова — "Сабах"

  6. Асия Вахби — "Улдуз"

  7. Рабия Ахмед — "Улдуз"

  8. Ламия Яралиева — "Алексеевка" (Губа)

  9. Медина Гамзаева — "Кяпаз"

  10. Фатима Ибрагимзаде — "Сумгаит"

  11. Захра Наджафли — "Нефтчи"

  12. Леман Гусейнли — "Шафа"

  13. Аян Бахшалы — "Шафа"

  14. Бану Садыгова — "Нефтчи"

  15. Назлы Мамедзаде — "Сумгаит"

  16. Миная Садыхова — "Сумгаит"

  17. Зейнаб Джаббарлы — "Сумгаит"

  18. Ясмин Исазаде — "Нефтчи"

  19. Зехра Акперли — "Нефтчи"

  20. Сара Гарибова — "Нефтчи"

Расписание матчей:

12 августа

16:00. Азербайджан (U-15) — Казахстан (U-15)

Стадион "Намыс"

14 августа

09:30. Азербайджан (U-15) — Россия (U-15)

Стадион "Намыс"

17 августа

09:30. Беларусь (U-15) — Азербайджан (U-15)

Стадион "Намыс"

Время начала матчей указано по Баку.

İdman.Biz
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