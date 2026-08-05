Сборная Азербайджана примет участие в турнире развития УЕФА — СОСТАВ

Женская сборная Азербайджана по футболу среди игроков до 15 лет примет участие в турнире развития УЕФА в Шымкенте (Казахстан).
Как сообщает İdman.Biz, с 6 по 9 августа команда проведет учебно-тренировочные сборы в Баку, после чего отправится в Казахстан.
На турнире азербайджанские футболистки встретятся со сборными Казахстана, России и Беларуси.
Состав сборной Азербайджана:
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Медина Шукурлу — "Нефтчи"
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Чичек Гасанлы — "Шафа"
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Сафия Джафарова — "Нефтчи"
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Гулай Аллахвердиева — "Нефтчи"
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Элина Котикова — "Сабах"
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Асия Вахби — "Улдуз"
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Рабия Ахмед — "Улдуз"
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Ламия Яралиева — "Алексеевка" (Губа)
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Медина Гамзаева — "Кяпаз"
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Фатима Ибрагимзаде — "Сумгаит"
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Захра Наджафли — "Нефтчи"
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Леман Гусейнли — "Шафа"
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Аян Бахшалы — "Шафа"
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Бану Садыгова — "Нефтчи"
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Назлы Мамедзаде — "Сумгаит"
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Миная Садыхова — "Сумгаит"
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Зейнаб Джаббарлы — "Сумгаит"
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Ясмин Исазаде — "Нефтчи"
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Зехра Акперли — "Нефтчи"
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Сара Гарибова — "Нефтчи"
Расписание матчей:
12 августа
16:00. Азербайджан (U-15) — Казахстан (U-15)
Стадион "Намыс"
14 августа
09:30. Азербайджан (U-15) — Россия (U-15)
Стадион "Намыс"
17 августа
09:30. Беларусь (U-15) — Азербайджан (U-15)
Стадион "Намыс"
Время начала матчей указано по Баку.