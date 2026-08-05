"Карабах" отправился в Польшу на матч с киевским "Динамо" - ФОТО

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" отправился в Польшу на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций против киевского "Динамо".

Как сообщает İdman.Biz, перед вылетом главный тренер агдамской команды Гурбан Гурбанов заявил, что его подопечные хорошо подготовились к предстоящей встрече.

"Нас ждет важный выездной матч. У соперника много болельщиков. Мы хорошо подготовились к игре и едем за победой", — сказал специалист.

Матч "Динамо" — "Карабах" состоится 6 августа в польском Люблине и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

В предыдущем раунде "Карабах" встречался с болгарским ЦСКА в Лиге Европы. Обе игры завершились без голов, а в серии пенальти агдамский клуб уступил со счетом 4:5 и продолжил выступление в Лиге конференций.