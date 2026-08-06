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Дамбраускас: "Мы заслуживали ничью с "Орхусом" - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
6 Августа 2026 00:30
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Дамбраускас: "Мы заслуживали ничью с "Орхусом"

Главный тренер азербайджанского футбольного клуба "Сабах" Валдас Дамбраускас прокомментировал поражение своей команды от датского "Орхуса" (1:2) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, литовский специалист считает, что его команда заслуживала как минимум ничейного результата.

"Сегодня для нас был очень тяжелый матч. Мы уступали 0:2, затем сократили отставание. После этого создали несколько атак подряд, чтобы сравнять счет. Именно мы оказывали давление на соперника. Думаю, в этой встрече мы заслуживали ничью", - заявил Дамбраускас.

По словам наставника "Сабаха", "Орхус" добился победы благодаря двум великолепным голам, однако судьба противостояния еще не решена.

"В первом матче мы не реализовали свои моменты. Постараемся использовать их в ответной игре. Мы уступаем всего в один мяч и сохраняем хорошие шансы на выход в следующий раунд", - подчеркнул главный тренер.

Ответный матч между "Сабахом" и "Орхусом" состоится 11 августа на стадионе "Банк Республика Арена" в Масазыре. Начало встречи - в 20:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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