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Керим Росси: "Жду сюрприза от сборной Швейцарии"

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июня 2026 17:30
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Керим Росси: "Жду сюрприза от сборной Швейцарии"

Сегодня на чемпионате мира по футболу хозяин предыдущего мундиаля - сборная Катара - встретится с командой Швейцарии, которая на трех последних ЧМ неизменно выходила из группы.

В чемпионате Азербайджана также есть как минимум один преданный болельщик швейцарской сборной - нападающий Керим Росси, который в прошлом сезоне выступал за "Шамахы".

Как передает İdman.Biz, опытный форвард поделился мнением о перспективах своей национальной команды.

"Думаю, у Швейцарии очень стабильная команда, в которой на каждой позиции есть качественные игроки. Однако после ухода Джердана Шакири нам немного не хватает креативности в атаке. Считаю, что хорошо играем против команд, которые стремятся контролировать мяч, но в матчах с более слабыми соперниками нам потребуется больше изобретательности. Минимальная задача - выйти из группы, и, на мой взгляд, мы с ней справимся", - заявил Росси в интервью offsideplus.az.

Футболист также отметил, что ждет от сборной Швейцарии приятного сюрприза.

"Думаю, мы способны удивить. Полуфинал или финал - это очень сложно, но считаю, что команде по силам дойти как минимум до четвертьфинала", - сказал он.

Напомним, что матч Катар - Швейцария начнется сегодня в 23:00 по бакинскому времени.

İdman.Biz
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