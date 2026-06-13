"Сабах" близок к расставанию с Игором Ногейрой

Футбольный клуб "Сабах" может прекратить сотрудничество с защитником Игором Ногейрой.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, руководство бакинского клуба пока не приняло окончательного решения относительно будущего бразильского футболиста.
Срок действия контракта 30-летнего игрока истек, и стороны продолжают переговоры о новом соглашении. При этом клуб предложил Ногейре продлить контракт на менее выгодных финансовых условиях, чем прежде.
Если футболист согласится на новые условия, он останется в "Сабахе". В противном случае стороны, вероятнее всего, прекратят сотрудничество.
Отметим, что Игор Ногейра выступает за "Сабах" с 2024 года и за это время стал одной из ключевых фигур в обороне команды.