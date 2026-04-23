23 Апреля 2026
"Кяпаз" не вернется на родной стадион до конца сезона

23 Апреля 2026 19:06
"Кяпаз" не вернется на родной стадион до конца сезона

"Кяпаз" не сможет проводить матчи на стадионе в Гяндже до конца текущего сезона. Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, хотя ранее предполагалось, что арена будет готова к играм в мае, реализовать этот план не удастся.

Основной причиной стала замена травяного покрытия. Посев семян на поле был произведен 15 апреля, а для того, чтобы газон пришел в полную готовность, требуется от 45 до 60 дней. Эти сроки не позволяют завершить все необходимые работы до конца мая.

Кроме того, на стадионе еще остаются незавершенными некоторые технические детали, включая обустройство раздевалок. В конце мая ожидается визит представителей ФИФА, которые проведут осмотр арены. Это связано с возможностью проведения в Гяндже матчей чемпионата мира среди юношей до 20 лет, который Азербайджан и Узбекистан совместно примут в 2027 году.

Напомним, что из-за затянувшейся реконструкции "Кяпаз" уже три сезона проводит домашние матчи вне родного города, выступая в Габале, Товузе и Евлахе. Официальное возвращение команды на стадион в Гяндже запланировано на сезон 2026/2027.

