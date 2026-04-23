Эльвин Джафаргулиев после поражения "Карабаха" похвастался бицепсами - ФОТО

Футболист агдамского "Карабаха" Эльвин Джафаргулиев оказался в центре внимания после матча Кубка Азербайджана против "Сабаха".

Как сообщает İdman.Biz, игрок, ранее отстраненный от основного состава по решению главного тренера Гурбана Гурбанова, опубликовал в социальных сетях фотографию сразу после поражения команды.

На опубликованном снимке футболист позирует, демонстрируя свою физическую форму и тело, что вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков.

Напомним, что Джафаргулиев и Аббас Гусейнов были отстранены от основного состава за нарушение дисциплины.

"Карабах" уступил "Сабаху" со счетом 1:2 и выбыл из борьбы за Кубок Азербайджана.