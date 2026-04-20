21 Апреля 2026
RU

Азербайджанский футбол
Новости
20 Апреля 2026 22:07
70
Игрок, наказанный Гурбаном Гурбановым, нашел новый клуб

Защитник "Карабаха" Аббас Гусейнов, ранее отстраненный решением главного тренера команды Гурбана Гурбанова, сменит клуб по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, 30-летний футболист достиг предварительного соглашения с "Зиря" и продолжит карьеру именно в этом клубе.

Гусейнов выступает за агдамский клуб с 2017 года. За это время он провел 182 матча, забил шесть голов и сделал 11 результативных передач.

Отметим, что игрок был отправлен в дублирующий состав после матча 27-го тура Премьер-лиги против "Шамахы", завершившегося вничью 0:0, из-за нарушения дисциплинарных правил.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Плей-офф Лиги АФФА U-14: команды узнали соперников - ФОТО
18:46
Азербайджанский футбол

Плей-офф Лиги АФФА U-14: команды узнали соперников - ФОТО

Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 25–26 апреля
Президент Федерации футбола Нахчывана: "Моя поддержка клуба под вопросом, я остался один"
15:09
Азербайджанский футбол

Президент Федерации футбола Нахчывана: "Моя поддержка клуба под вопросом, я остался один"

Заур Ахундов о возможном уходе, финансах клуба и ситуации вокруг команды

В матче AФФА судья удалил игрока по ошибке и вернул его на поле
02:18
Азербайджанский футбол

В матче AФФА судья удалил игрока по ошибке и вернул его на поле

Скандальный эпизод произошел в матче U-17

"Нефтчи требует наказать виновных в судейском произволе
20 Апреля 19:48
Азербайджанский футбол

"Нефтчи требует наказать виновных в судейском произволе

Клуб выступил с жестким заявлением после матча с "Зиря"

Посол Бразилии: "Надеюсь, бразильских футболистов в Азербайджане станет еще больше"
20 Апреля 14:50
Азербайджанский футбол

Посол Бразилии: "Надеюсь, бразильских футболистов в Азербайджане станет еще больше"

Дипломат о местном футболе, "Карабахе", дисциплине игроков и сборной Бразилии

Азербайджанские болельщики в США "приготовили" лявянги для Наримана Ахундзаде
20 Апреля 12:29
Азербайджанский футбол

Азербайджанские болельщики в США "приготовили" лявянги для Наримана Ахундзаде - ВИДЕО

Азербайджанский футболист "Коламбус Крю" получил поддержку соотечественников

Самое читаемое

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи
20 Апреля 08:12
Мировой футбол

Суперкомпьютер оценил шансы "Арсенала" и "Ман Сити" на победу в АПЛ после очной встречи

Чемпионская гонка выходит на финишную прямую

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"
19 Апреля 07:14
Мировой футбол

Росеньор назвал главную причину поражения "Челси" от "МЮ"

"Пенсионеры" потерпели четвертое поражение подряд

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана
20 Апреля 22:59
Борьба

На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Первый день чемпионата Европы в Тиране ознаменовался скандалом

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо
19 Апреля 14:33
Дзюдо

Зелима Коцоева дисквалифицировали на чемпионате Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Олимпийского чемпиона лишили возможности побороться за бронзовую медаль