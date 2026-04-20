Игрок, наказанный Гурбаном Гурбановым, нашел новый клуб

Защитник "Карабаха" Аббас Гусейнов, ранее отстраненный решением главного тренера команды Гурбана Гурбанова, сменит клуб по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, 30-летний футболист достиг предварительного соглашения с "Зиря" и продолжит карьеру именно в этом клубе.

Гусейнов выступает за агдамский клуб с 2017 года. За это время он провел 182 матча, забил шесть голов и сделал 11 результативных передач.

Отметим, что игрок был отправлен в дублирующий состав после матча 27-го тура Премьер-лиги против "Шамахы", завершившегося вничью 0:0, из-за нарушения дисциплинарных правил.