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“Туран Товуз” интересуется футболистом хорватского клуба

Азербайджанский футбол
Новости
15 Июня 2026 12:46
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“Туран Товуз” интересуется футболистом хорватского клуба

“Туран Товуз” может пополниться футболистом хорватского клуба. Игрок “Вараждина” Руфат Абдуллазаде, который вторую половину завершившегося сезона провел в “Зиря” на правах аренды, может перейти в “Туран Товуз”.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportal.az, “Туран Товуз” планирует начать переговоры, чтобы включить полузащитника в свой состав.

Курбан Бердыев хотел видеть игрока в своей команде, когда тот еще выступал за “Сабаил”.

Высока вероятность того, что подготовку к новому сезону Абдуллазаде все же начнет в “Вараждине”, так как его контракт с хорватским клубом рассчитан до 31 мая 2028 года. Также не исключено, что он перейдет в “Туран Товуз” на правах аренды.

Помимо “Зиря”, Абдуллазаде выступал в Азербайджане за клубы “Сумгайыт” и “Сабаил”.

İdman.Biz
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