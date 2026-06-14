"Сабах" не смог договориться о трансфере Имамова

Футбольный клуб "Сабах" не сумел завершить трансфер вратаря Ислама Имамова в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sportal.az, чемпион Азербайджана вел переговоры с 25-летним голкипером азербайджанского происхождения, выступающим в России.

Футболист, последним клубом которого был "СКА-Хабаровск", положительно отнесся к предложению бакинской команды. Стороны на протяжении определенного времени обсуждали условия сотрудничества.

Однако в итоге переход не состоялся. Причиной стало то, что клуб и игрок не смогли достичь окончательного соглашения по всем деталям будущего контракта.

Таким образом, "Сабах" продолжит поиски усиления вратарской позиции в летнее межсезонье.

Отметим, что ранее Имамов также выступал за российские клубы "Легион Динамо" и "Кубань Холдинг".