Турецкий клуб заинтересован в защитнике "Карабаха"

Футболист "Карабаха" и сборной Азербайджана Эльвин Джафаргулиев может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на sport24.az, серьезный интерес к 25-летнему левому защитнику проявляет турецкий "Амедспор", который по итогам прошлого сезона завоевал путевку в Суперлигу.

По информации источника, клуб из Диярбакыра внимательно следит за ситуацией вокруг азербайджанского футболиста и рассматривает возможность его приобретения.

Не исключено, что в ближайшее время турецкая сторона предпримет конкретные шаги для оформления трансфера.

Отмечается, что в настоящее время Джафаргулиев не входит в основные планы "Карабаха". Этот фактор увеличивает вероятность того, что защитник покинет агдамский клуб уже нынешним летом.

В активе Эльвина Джафаргулиева также многочисленные матчи в составе сборной Азербайджана, за которую он регулярно выступает в последние годы.