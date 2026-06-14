Экс-голкипер "Араз-Нахчывана" вернулся в прежний клуб

Бывший голкипер "Араз-Нахчывана" Кристиан Аврам продолжит карьеру в молдавском "Петрокубе".

Как сообщает İdman.biz, вратарь сборной Молдовы подписал контракт с действующим чемпионом своей страны. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Для Аврама это возвращение в хорошо знакомую команду. Голкипер вновь стал игроком "Петрокуба" спустя три года после ухода. До переезда в Азербайджан он выступал за молдавский клуб с 2019 по 2023 год.

Напомним, что цвета "Араз-Нахчывана" Аврам защищал с 2023 года.

Отметим, что по итогам сезона-2025/26 "Петрокуб" стал чемпионом Молдовы и в новом сезоне выступит в квалификации Лиги чемпионов УЕФА.