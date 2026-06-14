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Кипрский гранд направил официальное предложение по трансферу Эмрели

Азербайджанский футбол
Новости
14 Июня 2026 16:59
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Кипрский гранд направил официальное предложение по трансферу Эмрели

Нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели может продолжить карьеру на Кипре.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Goal News, никосийский АПОЭЛ направил официальный запрос в адрес немецкого "Кайзерслаутерна" по поводу трансфера 28-летнего форварда.

По информации источника, кипрский клуб рассчитывает оформить переход футболиста уже в текущее летнее трансферное окно. Эмрели входит в число главных кандидатов на усиление линии атаки команды.

Сообщается, что азербайджанский футболист положительно относится к возможной смене клуба, поскольку не получает достаточного игрового времени в Германии.

Информацию об интересе АПОЭЛа подтвердило и немецкое издание Der Betze brennt. По его данным, кипрский клуб уже сделал предложение по игроку, который, несмотря на действующий контракт, не входит в планы "Кайзерслаутерна" на следующий сезон.

Отметим, что соглашение Махира Эмрели с немецким клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

İdman.Biz
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