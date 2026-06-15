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Мампасси не присоединился к сбору "Туран Товуза" в Турции

Азербайджанский футбол
Новости
15 Июня 2026 18:35
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Мампасси не присоединился к сбору "Туран Товуза" в Турции

Защитник Марк Рене Мампасси не прибыл в расположение "Туран Товуза", который проводит учебно-тренировочный сбор в столице Турции - Анкаре.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, 24-летний футболист в настоящее время не участвует в подготовке команды к новому сезону.

Во второй половине прошлого сезона Мампасси выступал за клуб из Товуза на правах аренды.

Несмотря на то что в его соглашении предусмотрена опция выкупа, для полноценного трансфера "Туран Товузу" необходимо сначала договориться с московским "Локомотивом", которому принадлежат права на игрока.

Воспитанник донецкого "Шахтера" связан контрактом с российским клубом до конца текущего года, что может облегчить переговоры для азербайджанской стороны.

При этом решающее значение будет иметь и позиция самого футболиста. Если Мампасси согласится продолжить карьеру в Азербайджане, вероятность его перехода значительно возрастет. В противном случае сделка может не состояться.

İdman.Biz
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