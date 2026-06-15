"Шафа" расстался еще с тремя футболистами

Футбольный клуб "Шафа", который в новом сезоне будет выступать в Премьер-лиге Азербайджана, объявил о расставании еще с тремя игроками.

Как сообщает İdman.Biz, срок действия контрактов защитника Сеймура Рагимова, полузащитника Эльвина Исмаилова и нападающего Ибрагима Алиева подошел к концу, после чего стороны прекратили сотрудничество.

Ранее бакинский клуб также расстался с Али Гасанлы, Захидом Мардановым, Эмином Замановым, Гусейном Мурсаловым, Агилем Насибовым и Амиром Ибрагимзаде.

Таким образом, "Шафа" продолжает формирование состава перед дебютным сезоном в элитном дивизионе азербайджанского футбола.