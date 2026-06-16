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"Туран Товуз" окончательно лишился места в еврокубках

Азербайджанский футбол
Новости
16 Июня 2026 00:29
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"Туран Товуз" окончательно лишился места в еврокубках

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу "Туран Товуз", оставив в силе вердикт УЕФА об отстранении клуба от участия в еврокубках.

Как сообщает İdman.Biz, об этом говорится в официальном заявлении товузского клуба.

Согласно решению, опубликованному 15 июня, CAS не удовлетворил апелляцию представителя Азербайджана и подтвердил решение Апелляционного органа УЕФА от 2 июня.

Таким образом, "Туран Товуз" не сможет выступить в Лиге конференций УЕФА сезона-2026/27, несмотря на то что завоевал путевку в еврокубок по спортивному принципу.

"На основании решения, принятого 15 июня, мы не примем участия в Лиге конференций УЕФА сезона-2026/27, путевку в которую завоевали, соблюдая все спортивные принципы", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что ранее УЕФА отказал "Туран Товуз" в допуске к участию в еврокубках из-за нарушений требований регламента, после чего клуб обратился в CAS в надежде оспорить это решение.

После вердикта Спортивного арбитражного суда вопрос участия "Туран Товуз" в еврокубковом сезоне окончательно закрыт.

İdman.Biz
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