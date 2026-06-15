"Шафа" подписала экс-вратаря "Кяпаза" Мамеда Гусейнова - ОБНОВЛЕНО

Бакинская "Шафа" усилила состав голкипером Мамедом Гусейновым, ранее выступавшим за "Кяпаз", сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб.

С 27-летним вратарем подписан контракт сроком на один год.

Отметим, что Гусейнов является воспитанником "Карабаха". До перехода в "Шафа" он защищал цвета "Кяпаза", а также в разные годы выступал за "Зиря".

15:31

Футбольный клуб "Кяпаз" объявил о прекращении сотрудничества с голкипером Мамедом Гусейновым, сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб.

Срок контракта 27-летнего вратаря истек и не был продлен.

Отметим, что Гусейнов присоединился к "Кяпазу" летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел семь матчей в Премьер-лиге Азербайджана.