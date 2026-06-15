15 Июня 2026
RU

"Шафа" подписала экс-вратаря "Кяпаза" Мамеда Гусейнова - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский футбол
Новости
15 Июня 2026 16:17
28
"Шафа" подписала экс-вратаря "Кяпаза" Мамеда Гусейнова

Бакинская "Шафа" усилила состав голкипером Мамедом Гусейновым, ранее выступавшим за "Кяпаз", сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб.

С 27-летним вратарем подписан контракт сроком на один год.

Отметим, что Гусейнов является воспитанником "Карабаха". До перехода в "Шафа" он защищал цвета "Кяпаза", а также в разные годы выступал за "Зиря".

15:31

Футбольный клуб "Кяпаз" объявил о прекращении сотрудничества с голкипером Мамедом Гусейновым, сообщает İdman.Biz со ссылкой на клуб.

Срок контракта 27-летнего вратаря истек и не был продлен.

Отметим, что Гусейнов присоединился к "Кяпазу" летом 2024 года. В минувшем сезоне он провел семь матчей в Премьер-лиге Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

“Туран Товуз” интересуется футболистом хорватского клуба
12:46
Азербайджанский футбол

“Туран Товуз” интересуется футболистом хорватского клуба

Полузащитник Руфат Абдуллазаде может сменить команду
Кипрский гранд направил официальное предложение по трансферу Эмрели
14 Июня 16:59
Азербайджанский футбол

Кипрский гранд направил официальное предложение по трансферу Эмрели

АПОЭЛ сделал официальный запрос по нападающему сборной Азербайджана

Турецкий клуб заинтересован в защитнике "Карабаха"
14 Июня 16:30
Азербайджанский футбол

Турецкий клуб заинтересован в защитнике "Карабаха"

Футболист может продолжить карьеру в Турции

Экс-голкипер "Араз-Нахчывана" вернулся в прежний клуб
14 Июня 15:44
Азербайджанский футбол

Экс-голкипер "Араз-Нахчывана" вернулся в прежний клуб

Кристиан Аврам подписал контракт с чемпионом Молдовы

"Сабах" не смог договориться о трансфере Имамова
14 Июня 14:46
Азербайджанский футбол

"Сабах" не смог договориться о трансфере Имамова

Азербайджанский голкипер, выступающий в России, не перейдет в стан чемпионов страны

Определился тренерский штаб футбольного клуба "Шамахы" - ФОТО
13 Июня 23:42
Азербайджанский футбол

Определился тренерский штаб футбольного клуба "Шамахы" - ФОТО

Азер Багиров возглавил "Шамахы" 2 июня

Самое читаемое

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"
13 Июня 07:19
Мировой футбол

"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Каталонцы нацелились на Брэдли Баркола

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
14 Июня 01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии
14 Июня 09:58
ЧМ-2026

Турция стартовала на ЧМ-2026 с поражения от Австралии - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Австралийцы уверенно начали турнир, забив по голу в каждом из таймов