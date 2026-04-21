Плей-офф Лиги АФФА U-14: команды узнали соперников - ФОТО

Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги АФФА U-14.
Как сообщает İdman.Biz, определились пары команд, которые встретятся в 1/8 финала турнира. По результатам жеребьевки также стали известны потенциальные соперники участников в 1/4 и 1/2 финала.
Пары 1/8 финала:
"Нефтчи" — "Араз Саатлы"
"Карабах" — "Баку Спортинг"
"Нахчыван" — "Шамахы"
"Астара" — "Улдуз"
"Метак" — "Гянджа"
"Туран Товуз" — "Габала"
"Сумгайыт" — "Шимал"
"Сабах" — "Сумгайыт Сити"
Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 25–26 апреля, а ответные встречи состоятся 28–29 апреля.