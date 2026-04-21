Плей-офф Лиги АФФА U-14: команды узнали соперников - ФОТО

Состоялась жеребьевка плей-офф Лиги АФФА U-14.

Как сообщает İdman.Biz, определились пары команд, которые встретятся в 1/8 финала турнира. По результатам жеребьевки также стали известны потенциальные соперники участников в 1/4 и 1/2 финала.

Пары 1/8 финала:

"Нефтчи" — "Араз Саатлы"

"Карабах" — "Баку Спортинг"

"Нахчыван" — "Шамахы"

"Астара" — "Улдуз"

"Метак" — "Гянджа"

"Туран Товуз" — "Габала"

"Сумгайыт" — "Шимал"

"Сабах" — "Сумгайыт Сити"

Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 25–26 апреля, а ответные встречи состоятся 28–29 апреля.